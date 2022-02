Vers des poursuites judiciaires contre Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Mamadou Sylla, Sékouba Konaté, Super Bobo et d’autres personnalités

L’information a été révélée ce mardi 22 février 2022 par le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Charles Wright : Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré (tous deux anciens Premiers ministres du général Lansana Conté), le général Sékouba Konaté (ancien président de la transition sous le CNDD), Mamadou Sylla (président de l’UDG) et des opérateurs économiques, parmi lesquels Super Bobo, pourraient dans les prochains jours ou mois être sous le coup d’une information judiciaire ouverte contre eux pour « stellionat, complicité, faux et usage de faux portant sur plusieurs domaines et maisons publics ».

Dans sa communication, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry a déclaré avoir instruit « des poursuites judiciaires par voie d’information judiciaire contre d’une part, les officiels ministériels, les autorités ou autres agents de l’Etat ayant participé à la rédaction des actes entachés ; et, d’autre part, tout fonctionnaire de l’administration ou non, tout agent des domaines et du cadastre, de l’agriculture, des eaux et forêts qui sont présucomposition complices dans l’altération des actes argués de faux dans les conditions fixées à l’article 561 du même code des plans, titres et autres actes administratifs portant sur la propriété foncière et domaniale ».

Selon lui, il résulte des informations à sa dispositions « des présomptions graves de délit de stellionat, complicité, de faux et usage de faux dans la cession et dans l’acquisition des biens publics au préjudice de la société guinéenne au nom et pour le compte duquel le ministère public exerce l’action publique dans l’intérêt de la loi ».

Parmi les occupants concernés par cette procédure figurent entre autres Halima Soumah, Béatrice Dupontou, Félix Faber, le général Sékouba Konaté, Henriette Conté, Fatoumata Binta Diallo, Mamadou Sylla, Barry Habib, Cellou Dalein Diallo, Mariama Camara « Soguipah », Amadou Camara, Elhadj Amadou Bah, Mounir Cissé, Sidya Touré, Alpha Abdoulaye Camara, le colonel Abdoul Razak, Aboubacar Bruno Bangoura, le siège du parti PUP, le Lycée Libanais, l’hôtel paradis Boulbinet…

C’est donc un vrai feuilleton politico-judiciaire qui commence entre l’État guinéen et ces citoyens…

Balla Yombouno