Détournement de fonds publics : l’ancien DG du FER placé sous mandat de dépôt

La cour de répression des infractions économiques et financières veut en savoir plus dans le dossier d’acquisition du siège du Fonds d’entretien routier ( FER). Ce mercredi 23 février 2022, elle a interrogé pendant des heures, l’ancien directeur général du FER. Souleymane Traoré a finalement été inculpé pour des faits de détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux et placé sous mandat de dépôt à l’issue de l’interrogatoire.

Il a été déposé à la maison centrale de Conakry où il attendra probablement son procès.

Homme de confiance de l’ancien président Alpha Condé, Souleymane Traoré a occupé pendant des nombreuses années la tête du FER.

Ledjely.com