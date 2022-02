KANKAN : les autorités veulent mettre fin à l’école buissonnière

Le combat contre l’école buissonnière est lancé dans la commune urbaine de Kankan. Depuis trois jours, quelques pick-up font le tour des écoles afin de traquer les élèves se trouvant autour des concessions scolaires. L’opération a permis d’interpeller plusieurs élèves des écoles publiques de la ville. Interrogé, le directeur préfectoral de l’éducation par intérim assure qu’un résultat positif est déjà obtenu.

Des écoles comme Marien N’gouabi, Morifindjan Diabaté ou encore 3 Avril ont reçu la visite inopinée des agents de sécurité ces derniers jours. Les élèves qui n’étaient pas en classe ont été embarqués et soumis à certains travaux. Souleymane Daffé, DPE par intérim parle de l’histoire de cette mesure: « après la prise de service du ministre, il a fait une tournée à Conakry et il a été stupéfait de voir que beaucoup d’élèves passent assez du temps devant les écoles. Cela l’a touché et avec l’ampleur du phénomène, il a demandé l’appui du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation pour l’appuyer afin de trouver la solution au problème. C’est ce qui a été répercuté à l’intérieur du pays et depuis lundi, la traque a commencé dans les écoles après plusieurs séances de sensibilisations dans tous les établissements de la préfecture. Cette patrouille nous a permis de maîtriser l’enseignement dans notre ville ».

En ce qui concerne les sanctions qui seront infligées aux élèves qui tomberont dans les filets des agents de cette patrouille, le premier responsable de l’éducation de Kankan précise : « on n’a pas encore parlé des sanctions à prendre. Pour l’heure, tous ceux qui sont pris sont soumis à des corvées au camp ou il y a la gendarmerie. D’autres mesures seront prises contre les récidivistes comme la convocation des parents ».

Pour ces premiers jours, cette nouvelle mesure commence à porter fruit. Les regroupements derrière les établissements ont cessé.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com