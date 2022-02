Mamby Camara, coordinateur du RPG à Kankan : « c’est Alpha Condé qui désignera son successeur »

Depuis des mois, la question de la succession de l’ancien locataire du palais Sékoutouréya à la tête du RPG taraude les esprits. Beaucoup de noms reviennent dans les discussions entre des militants de l’ancienne mouvance présidentielle pour diriger ce parti afin de reconquérir le pouvoir. Pour le coordinateur régional du RPG AEC, ce sujet n’est pas d’actualité en haute Guinée.

C’est l’une des rares prises de parole de Mamby Camara depuis la chute de son mentor le 5 Septembre 2021. Pour lui, cette actualité est à bouder tant que le président Alpha condé vit. « Nous ici en Haute-Guinée, nous ne sommes pas à ce niveau. Alpha Condé vit et existe, jusqu’à preuve du contraire, c’est lui le président du RPG. Et s’il y a succession, c’est avec lui et d’ailleurs, c’est à lui de nous montrer son successeur. C’est ça notre position. Pour choisir le successeur d’un président de parti, c’est le congrès qui détermine. Sans congrès, tout ce que les gens sont en train de faire, c’est du verbiage. Ceux qui font la propagande vont trop vite en besogne, s’ils ne peuvent pas attendre, ils peuvent quitter le parti ».

Sur les rumeurs qui désignent certains cadres notamment Kassory Fofana à la tête du navire jaune, Mamby Camara tranche : « c’est un homme de grande valeur pour notre parti et cela est connu de tous au RPG AEC. Il a dissout son parti pour rejoindre son grand frère afin de travailler avec ce dernier. Mais pour la succession, la Haute-Guinée n’est point mêlée. Les gens doivent cesser, on ne se porte pas candidat, c’est la masse qui choisit ».

A en croire Mamby Camara, la préoccupation majeure des militants demeure l’état de santé du président Alpha condé.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com