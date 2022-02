TPI DIXINN : le procès Cellou Dalein contre le Patrimoine bâti public, renvoyé au vendredi prochain

Autorisé à assigner le Patrimoine bâti public devant les juridictions, Cellou Dalein Diallo, représenté par un collectif d’avocat, dont Me Yomba Kourouma, était ce mercredi au TPI de Dixinn pour faire valoir son droit par rapport à sa résidence situé à Dixinn.

Au sortir de l’audience, Me Yomba a qualifié la démarche d’expulsion de son client d’illégale. « C’est une démarche erronée et non procédurale », a-t-il déclaré.

Alors que l’affaire est renvoyée au vendredi 25 fevrier prochain, le conseil de Cellou Dalein Diallo reste confiant. « S’il n’y a pas d’implication extérieure et que le juge peut esquiver de telles attitudes, je crois que le président Cellou Dalein Diallo est fondé à y demeurer et être déclaré propriétaire légale des lieux (…) », a indiqué Me Yomba Kourouma.

Ibrahima Kindi Barry