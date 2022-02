TPI de Dixinn : la cinéaste Hadiatou Bah et ses complices condamnés dans l’affaire des 3000$

La cinéaste Hadiatou Bah alias Hadya Présie et ses deux coaccusés, Mohamed Chérif Conté et Mamadou Aliou Kanté, accusés de chantage et de tentative d’extorsion au préjudice de l’opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko sont reconnus coupables par le tribunal de première instance de Dixinn. Ils sont condamnés à 10 mois de prison ferme.

Hadya Présie a été reconnue coupable et condamnée à 10 mois d’emprisonnement ferme avec une interdiction d’utilisation des réseaux sociaux pendant 2 ans. Elle est aussi condamnée au paiement de 500 000fg d’amende. Elle a été aussi condamnée au paiement de 20 000 000 fg à titre de dommage et intérêt à la partie.