Affaire domicile de Cellou Dalein : la décision du juge attendue le 28 février

Les avocats de Cellou Dalein Diallo et ceux de l’Etat étaient au tribunal de première instance de Dixinn ce vendredi 25 février 2022. Les avocats de la défense ont demandé tout simplement l’arrêt de la sommation adressée à leur client pour qu’il quitte sa résidence de Dixinn, considérée par le CNRD comme un domaine de l’État. Le juge se prononcera sur l’affaire le 28 février prochain. C’est justement jusqu’à cette date que le CNRD compte laisser Dalein occuper cette maison.

À la sortie de cette audience, Me Paul Yomba Kourouma, l’un des avocats de l’ancien premier ministre indique que cette rencontre consistait à faire empêcher « les effets pervers dégradant, humiliant et dévastateur » d’un courrier de sommation faite par le CNRD qui visait son client. Pour lui, cette sommation n’est même pas un acte ou une décision administrative. « Qu’on vienne donc à l’expulser par le biais d’un courrier qui d’ailleurs le demande de quitter pour l’assainissement du fichier et du recensement des lieux, c’est trop dire puisque l’on n’a pas besoin de faire quitter un occupant pour le simple fait d’un recensement dès lors que le bien même a été déjà aliéné», a souligné l’avocat.

Me Paul Yomba Kourouma confie avoir demandé au juge de rappeler à l’État de cesser de faire prévaloir ses privilèges d’action d’office et des décisions exécutoires pour brimer son client. « Si l’État est une puissance, il l’a tient du peuple et que le droit de propriété est inaliénable. Il est consacré par notre législation, par les chartes et conventions au point qu’il peut être atteint de quelques manières que ce soit», ajoute-t-il.

Selon lui, de l’autre côté, l’État ne s’est pas prêté à leurs contestation mais plutôt il a demandé au juge de se déclarer incompétent au profit de la chambre administrative de la cour suprême « au motif que l’acte émis serait un acte administratif .Nous avons donc demandé au juge de servir au jurisprudence pour rentrer par la grande porte dans l’histoire afin d’éviter les abus et les excès de nos nouvelles autorités qui à notre avis sont en train de fouler au pied tous les travaux effectués par l’administration ancienne, par l’assemblée nationale. ça ne servirait à rien de renverser un pouvoir s’ils (Mamadi Doumbouya et le CNRD) se comportaient de la sorte. » a-t-il confié

Le juge se prononcera sur cette affaire le 28 février prochain à 8h.

Aliou Nasterlin