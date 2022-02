Mairie de Matam : Ismaël Condé remplace Seydouba Sacko

Longtemps écroué à la maison centrale de Conakry pour « offense au chef de l’Etat, production, diffusion et mise à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre public, injures par le biais d’un système informatique », Ismaël Condé, le désormais ancien premier vice maire qui s’était opposé farouchement au troisième mandat du président Alpha Condé vient d’être installé à la tête de la mairie de Matam. Cet ancien cadre du RPG qui a migré vers l’UFDG remplace à ce poste Seydouba Sacko, qui a été révoqué de ses fonctions pour « détournement de deniers publics » le 14 février dernier par le CNRD.

Au cours de la cérémonie de prise de fonction qui s’est tenue ce vendredi 25 février 2022 à la mairie de Matam, l’ancien détenu politique sous le régime d’Alpha Condé dit mesurer la tâche qui l’attend et les nouvelles responsabilités qui pèsent désormais sur lui. « Je m’engage, ici, devant vous, à toujours œuvrer dans le souci du bien commun et du service public, dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. Je m’engage à être le maire de tous les citoyens de Matam, à être à leur écoute et à gérer leur quotidien de façon intègre, consciencieuse et réaliste, dans une logique de collaboration et de partenariat », a déclaré le désormais maire de Matam.

Aliou Nasterlin