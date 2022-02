ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : la Guinée abrite la réunion du CAMES

Les travaux de la réunion du comité consultatif général du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) se sont ouverts ce lundi 28 février 2022 à Conakry. La cérémonie s’est déroulée dans l’amphithéâtre de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry en présence de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, qui avait à ses côtés son homologue de l’Enseignement technique.

Cette rencontre de trois jours réunit les représentants des 19 pays membres de cette grande instance académique et scientifique d’Afrique, notamment des recteurs et des présidents d’universités partenaires (publiques et privées), des directeurs de centres de recherche ainsi que des directeurs généraux des organisations membres du CAMES.

Durant ces trois jours, il sera donc question de travailler sur l’adoption du rapport de la réunion du CCG du mois de septembre 2021, l’examen des comptes rendus des activités statutaires réalisés en 2021, l’examen des rapports des commissions mises en place par le secrétaire général du CAMES, la présentation d’un ouvrage sur le LMD, mais aussi le renouvellement du bureau du comité consultatif général.

Pour le président du CAMES, Maurice Odriendosso, « ces retrouvailles sont aussi un lieu d’échanges certainement scientifique, mais permettent également de renforcer le dialogue interculturel entre nos nations, nos peuples dans lequel nos différences évidentes constituent des déterminants de notre force communautaire ».

« Nous devons consacrer notre sagesse et notre intelligence pour une bonne exécution de cet ordre du jour afin de garantir le succès que nous souhaitons à ces assises extraordinaires pour mieux orienter les décisions de la plus haute instance de notre institution commune à savoir orienter les décisions du conseil des ministres qui se tiendra sûrement en fin du mois de mai 2022, en République démocratique du Congo », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général du CAMES Abou Nanpon, lui, précise que « la convocation de la présente session a en effet pour ultime objectif d’examiner les questions d’ordre académique et scientifique à soumettre à la prochaine session ministérielle qui prendra des résolutions et des décisions idoines à la hauteur des mutations que connaît l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ».

Dans son discours d’ouverture des travaux, Dr Diaka Sidibé, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a, au nom du gouvernement guinéen, sollicité l’accompagnement l’expertise du CAMES en vue de favoriser une meilleure participation des universités guinéennes aux différents programmes et activités de ladite organisation.

Balla Yombouno