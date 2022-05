CLASSEMENT RSF 2022 : Rose Pola Pricemou salue Rose Pola Pricemou « un record historique » pour la Guinée

Reporters Sans Frontières a publié hier mardi 3 mai 2022, à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, son classement pour l’année en cours sur les libertés de la presse dans le monde. Dans cette 20e édition du Classement mondial de la liberté de la presse, la Guinée fait figure de bon élève. Le pays est classé au 84e rang mondial.

C’est une « performance XXL » pour la liberté de la presse en Guinée. Pour ce 84e au rang mondial dans le classement RSF, la ministre de l’Information et de la Communication salue « un record historique. Un classement jamais eu au paravent ».

Elle explique au micro du Mirador, sur FIM FM, cette performance de la Guinée par la « volonté politique de Monsieur le président de la transition de faire de la presse aussi une presse libre, une presse responsable, une presse qui exerce en toute légalité, mais surtout, selon les règles d’éthique et de déontologie ».

Poursuivant, la ministre de l’Information et de la Communication estime qu’il « faut aussi saluer toutes les réformes engagées pendant cette phase, on est là y a à peine 7 mois mais en 7 mois, il faut reconnaître quand-même les efforts. Y a la mise à disposition de cette maison de la presse, nous avons aussi quelques éléments à compléter pour quelle soit complètement fonctionnelle et opérationnelle, il faut quand même reconnaître et saluer cet effort ».

Par ailleurs, la ministre indique qu’à l’occasion de la journée internationale sur la liberté de la presse « il ne s’agit pas qu’aux gouvernants de réfléchir, de se dire on s’est engagés à respecter la liberté de la presse mais il faut aussi qu’on prenne le temps entre nous de réfléchir sur ce qui marche, ce qui n’a pas marché ou est-ce qu’on peut faire des efforts ensemble et là-dessus, le département dont j’ai l’autorité a fait les démarches nécessaires et nous continuerons même après cette célébration à maintenir ce cap avec les associations de presse ».

N’Famoussa Siby