Kéamou Bogola : ” des politiques veulent reconduire la recette du 28 septembre contre le CNRD”

Invité de l’émission “Mirador” de FIM FM, mercredi 4 mai 2022, Kèamou Bogola Haba, ex membre de l’ANAD est revenu sur le silence qui entoure la détention de Kassory Fofana et Cie.

Alors qu’au delà de ces derniers, d’autres politiques sont visés par plusieurs dossiers de détournement de deniers transmis à la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) notamment Cellou Dalein Diallo, Kèamou Bogola Haba estime qu’il n’est pas question de sacrifier la lutte contre l’impunité pour la défense d’un seul individu ou de trois (3) leaders de l’ANAD. << Nous en avons besoin, parce que c’est nous qui avions demandé la transition, c’est nous qui avons appelé l’armée à prendre le pouvoir. Cette transition là, c’est la nôtre, c’est-à-dire nous qui avons lutté, nous sommes ceux qui ont demandé cette transition. Pour la défense d’un seul individu ou de trois (3) leaders de l’ANAD ou de telle formation, on ne pourra pas sacrifier la lutte contre l’impunité. J’ai vu les frères de l’UFDG dirent que personne ne se prononce sur le cas Kassory et je ne vois personne en dire officiellement, ce qui veut dire qu’on veut garantir l’impunité. Il faut qu’on nettoie cette partie-là >>, a-t-il déclaré.

Pour l’ancien président de l’UGDD qui promeut le Front National pour la Défense de la Transition, les politiques pensent à coaliser pour faire reculer les militaires. << Je pense que nos frères veulent coaliser comme le 28 septembre, c’est ça la réalité. Le 28 septembre, rappelez-vous que c’est l’UFR, l’UFDG et le RPG qui ont coalisé contre les militaires. Comme cette recette a marché pour faire reculer l’armée le 28 septembre, alors ils veulent utiliser la même recette, parce que tout simplement on veut s’opposer aux réformes engagées. Les militaires n’ont pas de parti. Forcément, ils seront sous la pression politique comme Dadis l’a été et ils vont organiser une manifestation ici. Il y aura 3, 4, 5 morts et puis Doumbouya ne parlera plus de réformes, il va essayer de justifier cela », a-t-il prédit.

Elisabeth Zézé Guilavogui