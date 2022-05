CNPSAE: Le directeur général limogé

Dans un décret diffusé à la télévision nationale ce jeudi soir, Dr Fodé Cissé a été limogé de son poste de Directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale des Agents de l’Etat (CNPSAE). Il est démis de ses fonctions pour des faits présumés de détournement de deniers publics précise le décret.

Il était en audition depuis plusieurs jours déjà à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCIJD-N). Selon le décret, le désormais ex directeur, nommé Directeur général de la CNPSAE en décembre 2021, est accusé des faits de détournement présumé de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, et complicité pendant par devant la CRIEF et certaines juridictions d’instance.