Communication du Parquet sur le meurtre du jeune élève Thierno Mamadou Diallo à Hamdallaye

Le Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry informe l’opinion pubilque nationale et internationale que ce lundi 13 Juin 2022, la Brigade de Recherches de Kipé suivant procès-verbal n086/2022 d’enquête préliminaire a transmis au parquet d’instance près le Tribunal de Première Instance de Dixinn la procédure contre les nommés:

1-Commissaire Principal Pierre LAMAH, en service au Commissariat Central de Kaporo-Rails; 2-Adjudant-Chef Mamadou Yéro BARRY, Chef de mission BAC N°01:

3-Adjudant-Chef Moriba CAMARA, en service à la BAC N°01

4-Laye CAMARA, Maréchal des logis chef en service à la BAC N°01:

5-Brigadier-Chef Moustapha CAMARA, en service à la BAC N°01. Suivant réquisitoire introductif d’instance N°755/2022 en date de ce jour 13 Juin 2022, Monsieur le Procureur de la République après information du Parquet Général a requis l’ouverture d’information judiciaire pour des chefs d’inculpations: -Meurtre contre Adjudant-Chef Moriba CAMARA. Abstention délictueuse contre Commissaire Principal Pierre LAMAH, Adjudant-Chef Mamadou Yero BARRY, Laye CAMARA et Brigadier-Chef Moustapha CAMARA.

Faits prévus et punis par les articles 206, 298 et suivants du code pénal. Suivant l’ordonnance N°243/CAB/P/TP1/D/2022 en date de ce jour 13 Juin 2022 de la juridiction présidentielle, le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Première Instance de Dixinn a été désigné aux fins d’information judiciaire, Le nommé Adjudant-Chef Moriba CAMARA a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de meurtre sur la personne de Thierno Mamadou DIALLO et ses co-inculpés Commissaire Principal Pierre LAMAH, Adjudant-Chef Mamadou Yero BARRY, Lave CAMARA et Brigadier-Chef Moustapha CAMARA pour des faits d’abstention délictueuse placés sous contrôle judiciaire. Conformement à l’article alinéa 2 du code de procédure penale, le Procureur d’Instance, suite à cette ouverture d’information judiciaire communiquera au besoin d’office ou à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties pour rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges contre les personnes mises en cause.

Fait à notre Parquet, Lundi 13 juin 2022.

LE PROCUREUR GENERAL