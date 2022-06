Baptême de feu réussi pour l’Agence Nationale de Digitalisation de l’État (ANDE)

Sous le leadership de la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique, Madame Aminata Kaba, l’ANDE ambitionne améliorer l’efficacité de l’Administration Guinéenne dans son fonctionnement et dans la qualité du service public rendu aux Guinéens.

« Nous avons aujourd’hui des ministres de la République qui touchent du doigt les réalités des populations » déclarait le Chef de l’État, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA le 10 Juin passé.

En effet, trois semaines plus tôt, débutait, dans la ville de Nzérékoré, une immersion gouvernementale d’un mois qui devait conduire les membres du gouvernement BEAVOGUI dans les quatre régions naturelles du pays.

Ces réalités vont être rapidement touchées du doigt, car pour continuer à assurer l’action gouvernementale à plus de 870 km de la capitale, Conakry, il faut nécessairement des infrastructures de télécommunications fiables et de qualité. Et l’inquiétude devait certainement être visible sur les visages des membres du gouvernement qui ont sillonné tout le pays pour se rendre en région forestière, en réalisant le faible taux pénétration de l’internet dans la région, les pertes de réseaux et connexion le long la route.

Comment donc assurer la coordination de l’action gouvernementale à distance ?

Le conseil interministériel du mardi 24 mai 2022 à distance était un premier test.

C’était premier test aussi, pour la toute nouvelle agence de digitalisation de l’État, l’ANDE, créée il y a deux mois par décret présidentiel (D/2022/0196/PRG/CNRD/SGG) avec pour mission la mise en œuvre la politique des stratégies des programmes et des projets du gouvernement en matière de digitalisation, et sa nouvelle équipe dirigeante, nommée quelques jours plus tôt.

Et selon ne sources, les premiers résultats n’étaient pas à la hauteur des attentes. Des difficultés techniques auraient perturbé le conseil, obligeant le Ministère en charge des télécommunications et l’ANDE de déployer une équipe technique avec des équipements à l’intérieur du pays pour accompagner la mission.

Un tir rattrapé à la grande satisfaction du Cabinet du Président de la République et les membres du Gouvernement. Un baptême du feu réussi pour l’ANDE

Sous, le leadership de Madame Aminata KABA et des efforts déployés par le nouveau directeur de l’ANDE M. Mohamed Youssouf Aribot et son adjointe Mariame Bah et aussi l’accompagnement de l’ARPT, tout sera mis en œuvre pour assurer un plein au succès aux 3 conseils interministérielles et 3 conseils ministériels qui se suivront, respectivement à Nzérékoré, Kankan, Labé et Kindia.

Une équipe IT s’est rendue sur le terrain avec des outils de technologiques et la capacité de la bande passante a été améliorée pour garantir des visioconférences de qualité.

Des perspectives rassurantes

Aujourd’hui, l’ANDE est le bras armé de la transformation numérique de l’État Guinéen, prôné par le Président de la République et son Gouvernement que le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique compte bien exploiter pour accélérer le processus de digitalisation de l’État, améliorer la gestion des infrastructures et systèmes d’information et renforcer la contribution du numérique à la croissance économique et à la création d’emplois directs et indirects en Guinée.

Et depuis de sa création, en plus des vastes chantiers qu’elle ouvre l’agence travail en partenariat avec le PNUD sur l’élaboration d’un document de politique et stratégie nationale de digitalisation de l’État qui devrait être disponible dans les semaines à venir. Elle travaille également sur l’installation de la messagerie gouvernemental qui permettra aux cadres et agent publics de mieux communiquer et collaborer à distance.