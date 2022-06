Les activités d’Orange Money paralysées par une grève des agents-distributeurs

Les agents commerciaux d’Orange Money ont mis à exécution leur menace de grève générale pour trois jours à partir de ce lundi 20 juin 2022. Ils veulent, à travers cette démarche, contraindre la société Orange Finances Mobiles (OFM), à revenir sur les dernières modifications effectuées au niveau des dépôts et retraits. Un débrayage qui a paralysé les activités de la société ce lundi à Conakry.

Pas de dépôts d’argent ni de retraits dans les kiosques et boutiques Orange Money aujourd’hui. « Avant quand tu faisais un retrait de 50 000, tu avais une commission de 630 francs, maintenant, on se retrouve à 271. Pour 100 000, c’était 1 575 maintenant c’est 543 la commission, 150 mille c’était 2 520 et maintenant, c’est 815 la commission. C’est seulement au niveau des montants de 1 million et plus qu’ils ont augmenté. Le problème, pour trouver celui qui fait un retrait de 1 million ou 5 millions, c’est difficile », a confié un agent-distributeur trouvé à Foulamadina.

« C’est normal qu’on fasse cette grève (…) Aujourd’hui on ne fait pas de dépôts ni de retraits, on suit le mouvement. On ne comprend plus Orange », a renchéri un autre agent à Nongo.

Dans un communiqué publié récemment, le Syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée (SAMELGUI) avait précisé ses points de revendication qui sont au nombre de cinq (5) :

1. La levée de suspension de tous les numéros suspendus ;

2. Nous demandons 50% de commissions sur les de retrait ;

3. L’affichage de l’identité d’u client avant la confirmation ;

4. La création d’une plateforme multi-acteurs (Orange, ADMEG et SAMELGUI) ;

5. L’arrêt du prélèvement des 18% sur nos commissions et le remboursement des 18% prélevé depuis le 1er juin 2022.

N’Famoussa Siby