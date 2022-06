CONAKRY : la pénurie du carburant se répercute déjà sur le transport

La pénurie de carburant que le pays connait depuis hier matin commence peu à peu à impacter les autres secteurs économiques. Premier touché, celui du transport en commun. Ainsi, un reporter de Ledjely.com a fait le constat qu’entre Madina et le centre-ville de Kaloum, les frais de transports ont doublé par endroit depuis ce mardi matin. De 2500 par le passé, les conducteurs exigent des passagers jusqu’à 5000 GNF désormais.

Habituellement, du marché Madina (côté route du Niger) à Boulbinet (Kaloum), on débourse 2500 GNF. Mais depuis ce matin, le tarif est à la tête du client. En tous les cas, il se situe entre 3000 et 5000 GNF. Et vu que les véhicules sont rares, les passagers n’ont pas trop le choix. Interrogé, Aboubacar Sylla, un chauffeur s’en explique : « Le matin, nous avons appris qu’il y a pénurie de carburant dans les stations-services. Et quand je suis allé acheter du carburant, j’ai dû attendre 30 minutes. Il a même fallu que je donne 10 000 GNF au pompiste pour qu’il accepte de me servir. C’est donc suite à toutes ces tracasseries que j’ai jugé nécessaire de fixer le transport à 5000 GNF. Mais comme vous le constatez, je ne suis pas le seul à le faire »

Mais aux yeux de Maciré Soumah, cette explication ne passe pas. Elle dénonce plutôt la mauvaise foi des conducteurs de ce tronçon. « Les conducteurs de ce tronçon ont toujours été de mauvaise foi. Pendant que le transport était à 1500 GNF, on nous faisait déjà payer 2000 GNF, et quand le transport est passé à 2000 GNF, nous, on payait 2500. Et aujourd’hui, voilà qu’on nous fait payer entre 3000 et 5000 GNF ».

A la décharge des conducteurs, il faut dire que le litre du carburant sur le marché parallèle se négocie déjà jusqu’à 15 000 GNF. Ce, alors que le prix officiel est de 12 000 GNF.

Balla Yombouno