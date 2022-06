DETENTION D’ABOUBACAR SOUMAH : les Forces vives dénoncent une « arrestation arbitraire » et un « complot militaro-judiciaire »

Les forces vives de la Nation dont il est membre ne sont pas du tout d’accord avec l’arrestation, puis la détention d’Aboubacar Soumah, le leader du parti GDE. Interpellation et détention consécutives, rappelons-le, à l’altercation entre l’intéressé et nos confrères d’Espace FM, en marge d’une émission des GG du 15 juin dernier. Les Forces vives de la Nation y voient surtout une « volonté à réduire au silence toute voix dissonante ou contradictoire, qu’elle soit politique ou sociale sur cette gestion unilatérale de la transition ». En tout cas, s’appuyant sur quelques cas similaires n’ayant curieusement pas fait l’objet de judiciarisation, elles estiment que la célérité avec laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance s’est autosaisi peut faire penser à du « deux poids, deux mesures ».

Les Forces Vives de la Nation, constatant avec regret la volonté du CNRD à gérer la transition à son bon vouloir, même au mépris du droit et de la loi, ont été surprises par l’expression manifeste de cette volonté à réduire au silence toute voix dissonante ou contradictoire, qu’elle soit politique ou sociale sur cette gestion unilatérale de la transition. Cette volonté s’est illustrée davantage le vendredi 17 juin 2022 par l’arrestation arbitraire de l’honorable Aboubacar SOUMAH, membre actif des Forces Vives de la Nation, président du GDE, député en exercice du parlement de la CEDEAO.

A rappeler que cette arrestation arbitraire par auto saisine du Procureur près le tribunal de première Instance de Mafanco, Abdoulaye Israël KPOGOMOU, fait suite à des altercations entre l’invité, le leader Aboubacar SOUMAH et le Chroniqueur Ahmed CAMARA dans le studio de la radio ESPACE FM au cours de l’émission les GG du 15 juin 2022.

Ainsi, nous estimons que le procureur Abdoulaye Israël KPOGOMOU est en plein abus de pouvoir, s’il n’est pas guidé par l’ignorance.

Pour cause, rappelons quelques faits établis pour lesquels nous n’avons enregistré aucune réaction de Procureur :

Le dimanche 03 avril 2022 : descente d’agents des forces spéciales au Commissariat Central de Ratoma où ils tabasseront des policiers dans l’exercice de leur fonction ;

Le mardi 10 mai 2022, Mohamed M’bemba CONDE , animateur à la radio privée Espace Kindia et correspondant du journal en ligne Guinéematin, a été agressé par des militaires alors qu’il couvrait une « opération de marquage des domaines de l’État » ;

Le vendredi 10 juin 2022, des citoyens guinéens parmi lesquels le leader politique Sadio BARRY, Président du BAG, et un entrepreneur Allemand furent agressés par des éléments des forces spéciales à Madina sous prétexte que leur chauffeur n'a pas vite libéré le passage en pleine circulation et embouteillage.

En tout état de cause, ce n’est un secret pour personne, que la justice qui devrait être selon le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, la boussole pour orienter les actions du CNRD, est devenue un instrument pour museler les citoyens épris de justice sociale et de paix, mais aussi, un outil d’élimination de potentiels candidats au profit de candidats en fabrication aux prochaines élections.

Ainsi, ayant échoué dans leurs tentatives de déstabilisation des Forces Vives de la Nation par la corruption de certains membres, ils procèdent désormais par des intimidations et arrestations arbitraires pour les réduire au silence.

Les Forces Vives de la Nation, condamnent avec la plus grande fermeté cette arrestation arbitraire du leader politique Aboubacar SOUMAH dans un complot militaro – judiciaire et lancent un appel pressant à la communauté nationale et internationale, d’amener le CNRD à libérer l’honorable Aboubacar SOUMAH sans conditions et dans les plus brefs délais.

Les Forces Vives de la Nation, fidèles à leurs engagement et principes, réitèrent leur appel à toutes les entités de la Nation qui partagent la même vision qu’elles, de rejoindre la grande famille de la NATION dans l’intérêt commun et prennent acte de l’avis de mot d’ordre de manifestation annoncé pour le 23 Juin 2022.

En conséquence, les Forces Vives de la Nation exigent du CNRD l’ouverture immédiate d’un véritable cadre de dialogue, conformément à l’esprit de l’article 77 de la Charte de la Transition, afin d’éviter au pays, des troubles que personnes ne souhaite.

Vive les Forces Vives de la Nation,

Vive la République,

Que Dieu Bénisse la Guinée, Amen !

Toutes et tous pour une transition réussie.

