La position de Dr Dansa Kourouma sur la manifestation du FNDC

La question relative à la manifestation du 23 juin, à l’appel du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) continue d’alimenter les débats à Conakry. Après que le chef du gouvernement, Mohamed Béavogui, qui a sollicité un dialogue au niveau des acteurs concernés, c’est au tour du président du Conseil national de la transition (CNT) de donner son avis sur cette affaire.

Dr Dansa Kourouma l’a fait savoir ce lundi 20 juin au sortir de sa rencontre avec les chefs de quartiers et chefs secteurs du Grand Conakry. « Le débat sur les manifestations est déjà réglé par le communiqué du CNRD (qui interdit les rassemblements politiques sur la voie publique jusqu’aux prochaines campagnes électorales). Nous devons donner l’opportunité et toute la force au dialogue. Tout acte qui peut contribuer à ralentir le déroulement du chronogramme, est préjudiciable à la durée de la transition. Nous devons prendre en compte les revendications et les préoccupations de tous les Guinéens mais ça va se faire autour d’un cadre apaisé, bâti sur le respect et la volonté commune de mettre en place les réformes nécessaires pour le retour à l’ordre constitutionnel. Cela ne peut pas se faire dans la diversion, ni dans la distraction. Nous devons être ensemble et éviter tout facteur qui peut ralentir et compromettre l’exécution des différentes tâches de la transition. Pour moi, chacun doit tirer cette leçon. Quels que soient nos droits et nos revendications, on doit mettre la Guinée au dessus de tout pendant cette période de transition », a-t-il déclaré.

Balla Yombouno