OUF !!! Le soulagement

Ce 20 juin, la Déclaration du Premier Ministre sur le DIALOGUE a suscité un véritable ouf de soulagement. Toutes les personnes éprises de paix appellent au calme et à la modération dans le dire et dans l’acte.

Tous ceux qui portent en eux ne serait-ce qu’un brin d’amour pour la Guinée, nationaux et étrangers, nourrissent l’espoir que cette Transition soit la dernière dans le pays. Mais le constat est que le ciel commençait à s’amonceler de nuages annonciateurs du réveil des vieux démons de la violence. Des mesures et dispositions fortes et urgentes de l’Exécutif étaient attendues pour y parer. La dernière annonce du DIALOGUE est venue à son temps.

L’opinion retient que de son côté le Conseil national de la Transition en tant que Représentant du Peuple, déploie un gigantesque effort de sensibilisation et de mobilisation autour de la vision et des valeurs du CNRD, ainsi que sur son propre rôle dans le processus de Transition.

Depuis ses 100 jours, le Président du CNT et son institution s’emploient sans relâche à démolir le mur de méfiance et de défiance qui, a de tout temps, été l’obstacle à l’implication efficace des populations dans les politiques et les programmes de développement que leur propose l’État.

Il faut donc saluer et se réjouir de l’expression sans ambages du CNRD à construire le DIALOGUE, source d’entente, pour le déroulement paisible de la Transition vers l’ordre constitutionnel normal et une société réconciliée avec elle-même.

Dieu est imploré à nous mettre en ordre de bataille, tous sans exclusif, pour l’atteinte heureuse et rapide de ce noble objectif. Aameen !!!

Elhadj Sény Facinet Sylla

2ème Vice Président du CNT.