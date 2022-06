Paul Pogba en Guinée, après 11 ans d’absence !

L’international français d’origine guinéenne, Paul Pogba, séjourne depuis 24 heures dans la capitale guinéenne. Cette visite en Guinée s’inscrit dans le cadre de la célébration de la 2e édition de l’événement « 48heures pour la Guinée ».

Selon le programme donné par les organisateurs, le séjour de Paul Pogba en Guinée s’articulera autour d’un dîner gala au Palais du peuple et un match de charité prévu ce mercredi 22 juin au stade général Lansana Conté de Nongo.

Par rapport à ce match de gala, une source nous apprend que le président Mamadi Doumbouya a acheté 30 000 tickets pour offrir au public désireux d’y assister.

Après 11 ans d’absence, Paul Pogba se dit heureux de revenir en Guinée. « C’est avec une sensation très forte je reviens au pays. Ma famille est là et franchement je reviens et je sens que la Guinée a changé. Malheureusement, je n’ai pas pu venir auparavant avec toutes les compétitions, avec la pandémie de Covid19 mais maintenant je suis là, c’est aujourd’hui qui importe et suis fier. Je suis Guinéen d’origine. Pourquoi ne pas venir en Guinée ? Ces gens-là veulent me voir. Ça fait 11 ans, je ne suis pas revenu ici. Donc nous avons décidé de revenir parce que ce que nous faisons, c’est pour la Guinée et c’est pour aider la Guinée pour que le pays avance. Moi je sais que la chance qu’Allah m’a donnée c’est d’aller réussir et revenir aider mon pays dans pas mal de domaines, surtout la santé », a-t-il confié.

