DIALOGUE POLITIQUE : la coalition de Jean-Marc Telliano répondra à l’invitation du MATD

A la différence de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) de Cellou Dalein Diallo, la coalition politique Alliance pour l’alternance et la démocratie (2AD), de Jean-Marc Telliano entend bien répondre à l’invitation que le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Le leader du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée (RDIG), par ailleurs coordinateur de l’alliance précise que lui et ses camarades viendront pour écouter et pour faire des propositions.

Deux raisons poussent l’alliance la coalition politique de Jean-Marc Telliano à répondre favorablement à l’invitation du ministre Mory Condé. « D’abord, depuis que le CNRD est aux affaires, c’est la première fois que le premier ministre s’implique dans le processus de dialogue politique », indique le leader politique. Ensuite, « dans le courrier qui nous a été adressé, il est dit que la rencontre a pour objet d’élaborer la plan d’action opérationnel du cadre de dialogue inclusif ».

Partant donc de ces raisons, la coalition viendra pour écouter et faire des propositions. « Si l’on nous écoute tant mieux. Et si jamais, l’on se rend compte qu’il est toujours question du cadre de concertation que nous avons déjà rejeté, bien sûr, nous ne reviendrons plus », tient à faire savoir Jean-Marc Telliano. Parce qu’à ses yeux, « ce n’est pas parce qu’aujourd’hui, la CEDEAO a son épée de Damoclès au-dessus de la Guinée que nous viendrons prendre des photos destinées à faire croire à cette institution que le dialogue est en marche dans le pays ».

Ledjely.com