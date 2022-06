A l’instar de ses autres collègues du gouvernement, le ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures est rentré de sa tournée à l’intérieur du pays. Pendant quatre semaines, la délégation ministérielle composée des cadres de la Direction de l’EDG et d’autres directions sectorielles, a sillonné plusieurs localités dans les quatre régions naturelles du pays. A l’occasion, les défis ont été identifiés et les inquiétudes et recommandations des populations, notées. Et désormais, le ministre et ses collaborateurs s’attèlent à examiner tout cela, en vue des propositions de solution.

Partout, il a surtout été question de toucher du doigt les réalités, de l’état des installations et des équipements de l’EDG.

L’accès à l’électricité, la gestion rationnelle du courant électrique, la sensibilisation sur comment gérer sa consommation électrique, ont été les principaux thèmes abordés.

Ce séjour à l’intérieur du pays aura aussi été une occasion pour les directeurs de l’EDG d’échanger avec les agents déployés à l’intérieur sur les réformes engagées pour l’atteinte des objectifs et surtout dans le cadre de l’électrification rurale.

Le Ministre Ibrahima Abé Sylla et sa suite ont également échangé avec les autorités locales des différentes contrées traversées. Une occasion mis à profit par ces derniers pour poser des doléances au gouvernement parmi elles : la réalisation des infrastructures routières, l’emploi des jeunes ou encore l’accès à l’électricité dans certaines localités qui n’ont pas encore bénéficié de cette denrée.

Après avoir constaté, écouté et noté les difficultés qui assaillent le secteur dans les différentes régions administratives visitées, l’heure est à présent aux actions. Le Ministre Abé Sylla et ses directeurs vont dans les jours à venir, statuer sur les leçons à tirer de cette mission de prise de contact puisqu’il faut rappeler que l’objectif de cette tournée est d’une part de toucher du doigt les réalités du secteur et d’autre part créer la confiance entre la population et le département en vue d’améliorer le bien-être de nos populations et accroître les performances du secteur énergétique.

Cette tournée a été garnie par les prières et les bénédictions des notabilités des localités hôtes pour le rayonnement de notre pays.

Ledjely.com