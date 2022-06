COVID-19 : les mesures d’urgences révisées par l’ANSS

Les mesures d’urgences relatives au coronavirus ont été révisées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). C’est son directeur général qui l’a annoncé ce vendredi 24 juin 2022.

Pour Pr Fodé Amara Traoré, cette décision a été prise suite à une évaluation de la situation épidémiologique de la pandémie de Covid19 en Guinée qui a permis de constater entre autres la baisse de l’indice de positivité. Celle-ci est passée de 18% à la semaine 1 à 2,6% à la semaine 18 de l’année 2022.

On note aussi la baisse du taux d’occupation des lits dans les centres de traitement des épidémies, passant de 46% à la semaine 1 à 10% à la semaine 18 de 2022, des lits de réanimation passant de 72% à la semaine 1 à 0% à la semaine 18 de 2022.

L’évaluation démontre aussi la baisse des décès hospitaliers passant de 79 cas au cours des 18 premières semaines de 2021 à 16 cas pour la même période en 2022. Et la couverture vaccinale complète contre le coronavirus est de 35,9% chez les personnes âgées de 18 ans et plus et de 17,8% dans la population générale.

Donc, annonce le directeur général de l’ANSS, « à cette situation, les mesures d’urgences sanitaire nationale sont révisées. Le port de bavettes n’est plus exigé pour les personnes complètement vaccinées, sauf pour les participants à des groupements dans un espace clos ainsi que pour les agents de santé et visiteurs à l’intérieur des structures de soins. Les regroupements et les manifestations de masse en plein air sont subordonnés à la mise en place de dispositifs de lavage des mains, le contrôle sanitaire dans les points d’entrée reste maintenu ».

Junior Leno