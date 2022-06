En route pour le marché, Binta Diallo tombe et meurt sur place

En se réveillant ce vendredi matin, Binta Diallo, veuve vivant à Keitayah, ne se doutait point qu’elle entamait sa dernière journée de vie ici-bas. D’autant que ne souffrant de rien en apparence, elle comptait mener ses activités habituelles de vendeuse au marché du même quartier. Mais justement, c’est en se rendant au grand marché de Sanoyah-Km36 où elle devait aller se ravitailler en condiments qu’elle allait ensuite revendre, qu’elle a trouvé la mort. Une disparition si inattendue que les femmes qui cheminaient avec elle n’en reviennent pas.

Alertés, les agents du commissariat central du district de Sanoyah-km36 se sont aussitôt rendus sur les lieux. Ils ont érigé un cordon sécuritaire autour du lieu où reposait le corps de feu Binta Diallo.

Interrogé par le reporter de Ledjely.com, Youssouf Camara témoigne : « Elle est tombée en partance pour le marché, en compagnie de ses copines. Quand elle est tombée, celles-ci ont d’abord pensé à une crise épileptique. Conséquemment, elles ont trouvé du citron qu’elles ont appliqué sur son corps notamment le long de ses bras, sur visage et dans son nez, dans l’espoir que cela la réveillerait. C’est en ce moment que je suis venu puisque j’étais à côté. J’ai dit aux femmes de m’aider à la soulever pour la faire coucher devant le magasin. Mais elle était déjà décédée ».

Le témoin note qu’après le constat du décès, on s’est servi du téléphone que la défunte portait sur elle pour joindre ses parents et les alerter. Et quand ces derniers sont arrivés sur les lieux, on leur a restitué le téléphone et l’argent que feue Binta avait sur elle, en présence des agents de police.

Pour l’heure, aucune raison n’est avancée pour expliquer le décès.

Quand notre reporter quittait les lieux, le corps n’avait pas encore été évacué.

Balla Yombouno