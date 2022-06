DIALOGUE INCLUSIF : voici ce que demande l’ANAD de Cellou Dalein

C’est avec une délégation conduite par Dr. Fodé Oussou Fofana, le vice-président de l’UFDG que l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) a pris part à la cérémonie inaugurale du cadre de concertation et de dialogue inclusif de lundi. Et à l’occasion de son message de circonstance, le chef de la délégation a délivré l’avis de la coalition sur la façon dont le dialogue devrait être organisé et sur les sujets dont celui-ci devrait se saisir.

Sur la manière d’organiser le dialogue, l’ANAD dit souhaiter que :

Cette rencontre-ci serve de cadre préparatoire pour un dialogue franc et sincère ;

Le cadre de dialogue concerné fasse l’objet d’un décret présidentiel ou d’un arrêté de Monsieur le Premier Ministre ;

Ledit cadre de dialogue soit composé par les Coalitions politiques les plus représentatives, les organisations de la Société Civile les plus crédibles et les plus représentatives ;

Ledit cadre de dialogue accueille le G5 (Union Européenne, France, USA, les Nations Unies et la CEDAO) ;

Ledit cadre soit présidé par le Médiateur de la CEDAO. En cas d’absence de ce dernier, qu’il soit remplacé par un membre du G5.

Quant au mandat du cadre de dialogue, l’alliance propose que :

Ledit cadre de dialogue fixe la durée de la Transition ;

Les bases du choix relatif au type de régime, dans la future constitution, soit définies par ledit cadre ;

Le cadre définisse les modalités de choix du type d’Organisme de Gestion des Élections (OGE) ainsi que du fichier électoral ;

Le cadre élabore et approuve le chronogramme de la Transition, notamment le cycle électoral de la Transition.

En guise de conclusion, Dr. Fodé Oussou Fofana, assurant le premier de l’engagement et de la détermination de son alliance pour une « participation et une contribution à la fois, de qualité et empreinte de franchise », a aussi tenu à faire remarquer à ce dernier que les « populations guinéennes estiment que cette rencontre est l’ultime occasion pour la restauration d’une confiance largement entamée par des faits et actes de plusieurs ordres ».

Balla Yombouno