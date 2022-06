GUINÉE : la nouvelle équipe de l’Observatoire national de la protection sociale et des VBG tient sa première activité

La nouvelle équipe de l’Observatoire national de la protection sociale et des violences basées sur le genrel (ONPSVBG), relevant du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, a tenu sa première activité, ce mardi 28 juin 2022. Cette rencontre qui a réuni 22 acteurs dans les locaux du département a contribué au rappel des missions de l’ONPSVBG, de l’organisation et du fonctionnement de la structure ainsi que sa gestion administrative et financière.

Revenant sur les motivations qui ont conduit à la création de la structure qu’elle dirige, Binta Nabé a indique que c’est pour permettre au ministère de tutelle de connaître les réalités au sein des différentes directions afin de proposer des décisions au gouvernement. Elle a ajouté que cet observatoire a aussi pour mission de découvrir « tout ce que le ministère a fait dans le passé, notamment les résultats obtenus et ce qui reste à faire ».

D’ailleurs, cette première activité devrait permettre aux cadres d’aller pendant trois jours, auprès de chaque direction, pour s’enquérir de des réalités et des missions qui lui sont assignées. « Ça peut être la révision des politiques de l’enfance, de la promotion féminine et autres concernant les réalités du terrain qui se fait chaque 5 ans. Et nous, nous devons fournir des données, désagrégées par âge pour que les directions puissent prendre ça en charge », a expliqué la directrice générale de l’Observatoire national de la protection sociale et des violences basées sur le genre.

Pour que ce programme puisse s’effectuer comme il se doit, Binta Nabé a invité les cadres de l’observatoire à comprendre que la structure à laquelle ils appartiennent est un outil qui doit être aux côtés de toutes les autres directions du ministère. Selon elle, ces cadres qui seront répartis en deux par directions doivent se considérer comme des points focaux de l’observatoire. « Et j’invite les directions aussi à nous accepter. Ce n’est pas aller empiéter sur leurs activités mais c’est de vraiment travailler dans la collaboration pour l’intérêt supérieur de nos populations cibles », a-t-elle lancé à l’endroit de ces directions.

Selon Mme Nabé, à travers cette première activité de la nouvelle équipe dirigeante de l’observatoire, ses cadres seront orientés sur « ce que nous sommes et notre rôle », avant de donner aux entités cibles les « missions, les objectifs et les activités programmés pour 2022 ».

Aliou Nastarlin