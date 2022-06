ENERGIE : le gaz butane peine à supplanter le charbon de bois

Le processus de migration du charbon de bois vers le gaz se fait plus lentement qu’on aurait pu l’imaginer. Bien que les bouteilles soient disponibles et à prix relativement accessibles, le vieux charbon de bois sert toujours de principale source d’énergie dans beaucoup de ménages du pays. Au grand dam de l’environnement.

Djené Kaké habite au quartier Matoto dans la commune du même nom. Âgée d’une vingtaine d’années et célibataire, c’est elle qui a remplacé sa mère depuis quelques années dans les tâches ménagères. Pour faire la cuisine par exemple, la jeune fille préfère le charbon de bois au gaz. Dans un entretien qu’elle a accordé à un reporter du Djely ce mercredi 29 juin 2022, Djené Kaké a expliqué les raisons de son choix. « Le gaz est un peu cher et on n’a pas toujours les moyens de s’en procurer. En plus, j’ai une certaine appréhension à préparer avec, parce que je ne sais pas comment l’utiliser. Conséquence, elle avoue préférer « s’acheter du charbon de bois pour faire la cuisine ». Un sac de charbon de bois se négocie, nous dit-elle, entre 40 et 50 000 GNF.

Une bouteille de gaz de 12 Kg coûte, quant à elle, 143 500 GNF, tandis que celle de 6 Kg se négocie à 69 500 GNF. Dian Malal Bah, trouve, quant à lui, que le gaz est meilleur. D’ailleurs, nous l’avons abordé alors qu’il en achetait. Au-delà du fait qu’à ses yeux, l’utilisation du gaz sera bien plus économique, il évoque des avantages écologiques, dans la mesure où selon lui, cela impacterait aussi. « La majeure partie des femmes ont peur d’utiliser le gaz sinon, le gaz est plus bénéfique que le charbon. Dans une semaine, tu peux gaspiller un sac de charbon qui coûte 50 000 GNF tandis qu’une bouteille de gaz peut durer pendant un mois », souligne M. Bah.

Estimant que la peur de l’utilisation du gaz résulte d’un déficit d’information, il sollicite des autorités en général et des du ministère de l’Environnement en particulier des campagnes de sensibilisation sur les conséquences liées à l’utilisation du charbon de bois sur l’environnement mais également et pour apprendre la population comment utiliser le gaz.

Junior Leno