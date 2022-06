ENFANCE : l’ONG Childfund dévoile son plan stratégique pays 2022-2026

Organisé sous le haut patronage du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, l’atelier de dissémination du plan stratégique pays 2022-2026 de Childfund s’est tenu ce mercredi 29 juin 2022 à Conakry, dans un complexe hôtelier à Kaloum. La rencontre qui a réuni plusieurs partenaires évoluant dans le cadre de la protection et de la promotion des droits des enfants, avait pour vocation de permettre aux participants de s’imprégner dudit plan, en vue de l’amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables, pour les cinq prochaines années.

Pour cette période 2022-2026, l’ONG Childfund prévoit d’utiliser une stratégie mondiale « Growing Our Connection », qui vise à atteindre par an, environ 100 millions d’enfants défavorisés, exclus et vulnérables notamment « 10.000 enfants d’ici 2023 en Guinée », pour un coût total estimé à 18. 473.617$ US. Ce plan est réparti en trois axes importants :

Stade de vie 2 (LS2 : 6-14 ans) : Améliorer le niveau de connaissances et les compétences d'apprentissage essentielles des enfants âgés de 6 à 14 ans, vivant dans un environnement sain et sécurisé, y compris dans les situations d'urgence d'ici décembre 2026 ;

(LS2 : 6-14 ans) : Améliorer le niveau de connaissances et les compétences d’apprentissage essentielles des enfants âgés de 6 à 14 ans, vivant dans un environnement sain et sécurisé, y compris dans les situations d’urgence d’ici décembre 2026 ; Stade de vie 3 (LS3 : 15-24 ans) : Renforcer les compétences de vie et professionnelles favorisant l’employabilité des adolescents et des jeunes qui adoptent de bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et reproductive et participent activement au développement de leurs communautés d’ici 2026.

« Le quatrième axe principal, c’est celui qui est transversal. C’est la protection des enfants des trois cycles. C’est aussi une priorité pour nous », a indiqué Drissa Dabone, représentant pays de Childfund.

Dans son discours de lancement de cette activité, Sékou Konaté, Secrétaire Général du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables a admis le bilan très positif des activités de Childfund en matière de protection et de promotion des droits des enfants depuis son installation « il y a plus de 17 ans » en Guinée. Il estime que de nombreux acquis dont on est aujourd’hui fier sont à l’actif de cette organisation notamment dans le secteur de la protection, de l’éducation, de la santé et de la lutte contre la pauvreté. « La particularité de votre plan stratégique est qu’il répond au défi du plan national d’accélération de la réponse sociale de notre département », a-t-il déclaré à l’endroit du représentant pays de Childfund en Guinée.

La cérémonie a aussi donné l’occasion au parlement des enfants, représenté par l’Honorable Mariama Diallo de demander un accompagnement de la part de Childfund dans la réalisation de ses activités « pour qu’ensemble, nous puissions lutter contre toute forme de violences faites aux enfants ».

Aliou Nasta