Sory Doumbouya dévoile ses ambitions à la tête de la Confédération nationale des professionnels de la pêche de Guinée

Sory Doumbouya est le nouveau président de la Confédération nationale des professionnels de la pêche de Guinée. Il a été élu le 25 juin dernier lors du congrès de l’institution, tenu à Conakry et présidé par Charlotte Daffé, la ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Économie maritime.

Interrogé ce jeudi 30 juin 2022 par un reporter du Djely, il a décliné ses ambitions. Mais avant, il est revenu sur les anomalies constatées dans le secteur. « Il faut signaler que c’est un secteur qui est confronté à des anomalies. Elles sont liées à la recrudescence de la pêche illicite non déclarée et non réglementée, la surexploitation, la dégradation des écosystèmes marrains et côtiers et le changement climatique », a-t-il déclaré.

Ainsi, ses principales priorités visent à résoudre ces problèmes. Pour y arriver, le nouveau président de la Confédération nationale des professionnels de la pêche de Guinée a son idée. « Pour commencer, il faut une synergie d’action entre les professionnels de la pêche. En plus, la population doit être associée dorénavant afin qu’elle dénonce la pêche illicite. Nos équipes de contrôle doivent être renforcées sur la mer contre les fraudeurs », a expliqué Sory Doumbouya.

Pour terminer, il a indiqué que l’objectif visé est d’approvisionner suffisamment la population en poissons.

Junior Leno