FEGUIFOOT : le bail du CONOR prolongé de 10 mois

Les membres du Comité de normalisation (CONOR) qui assument l’intérim à la tête de Fédération guinéenne de football (Féguifoot), jusqu’à la mise en place d’un nouveau bureau exécutif peuvent se frotter les mains. Eux dont le mandat initial est arrivé à terme ce jeudi 30 juin, et qui commençaient à se faire interpeller par les membres statutaires, voient en effet leur bail se prolonger de 10 mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 avril de l’année prochaine. Et c’est la Fifa elle-même qui en a décidé ainsi via un courrier qu’elle a transmis précisément au secrétaire général de la Fédération guinéenne de football. Motif de cette prolongation ? Des réformes à mener impliquant notamment la tenue de deux autres congrès au sein respectivement des membres et des affiliés de la Féguifoot. Or, ces réformes-là, aux yeux de la Fifa et du Conor, ne peuvent dans le délai initialement imparti.