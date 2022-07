FIN DE LA TREVE : le FNDC s’en remet au sommet de la CEDEAO

Bien que la trêve qu’il avait décidé d’observer le 22 juin dernier pour une semaine et qui reportait du coup la manifestation qu’il projetait pour le 23 juin, le FNDC n’appelle pour l’heure à une nouvelle manifestation. En conférence de presse ce vendredi, le mouvement anti-troisième mandat continue certes de dénoncer la l’absence notoire de volonté politique du CNRD de diligenter le retour à l’ordre constitutionnel et les manœuvres dilatoires auxquelles recourt la junte. Mais un sommet jugé crucial de la CEDEAO étant annoncé pour le dimanche prochain, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) charge plutôt ce dernier de traduire ses griefs aux autorités. Et c’est une démarche que Foniké Menguè et ses camarades assimilent à une « perspective de prévention et de gestion des conflits internes imminents ».

