KISSIDOUGOU : un détenu cité dans un viol meurt avant son procès

A Kissidougou, pendant que le procès du présumé violeur Bonda Kamano est prévu pour le 4 juillet prochain, le concerné meurt avant son jugement. Le décès est survenu hier jeudi 30 juin 2022, à l’hôpital préfectoral de Kissidougou. Le défunt, octogénaire, était cité dans une affaire de viol sur une mineure de 13 ans.

Interrogé, le substitut du procureur près le TPI de Kissidougou, Ibrahim Kallo, revient sur les circonstances de décès, « Il avait été inculpé pour viol sur mineure et le juge d’instruction a décidé de le priver de sa liberté. Donc, il était en prison depuis un certain temps. Il y a peu, le régisseur de la prison nous a fait comprendre que le monsieur est malade. Donc, on s’est mis en rapport avec lui pour lui apporter des soins, parce que la prison a un médecin. Mais son état ne s’améliorant pas, le parquet avait même décidé sur instruction du procureur général, de le confier momentanément à un parent. Puisque son procès était programmé pour le 4 juillet prochain comme tous les autres dossiers criminels. Il est donc décédé d’une mort naturelle », a-t-il expliqué.

Pour ce qui est des faits pour lesquels le prévenu avait été interpellé, le substitut précise : « La victime du viol est toujours là. C’est une enfant malade aussi qui n’est pas saint d’esprit. C’est tout ce qui a irrité la colère du parquet. Parce que, si vous tombez sur une personne vulnérable non seulement, elle est mineure mais en plus c’est quelqu’un qui n’a pas toutes ses facultés au complet. Elle souffre de beaucoup de maladies notamment l’épilepsie. Donc, avec ça à tout moment elle peut perdre le contrôle, tomber et rester pendant des jours ailleurs. En dépit de tout cela, elle a été violée ».

Bonda Kamano à été inhumé dans l’après-midi du jeudi 30 juin 2022.

Niouma Lazare Kamano correspondant régional pour ledjely.com en Guinée forestière.