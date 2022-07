ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : le ministre Alpha Bacar Barry relève beaucoup de disfonctionnements à l’intérieur du pays

Le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a fait le bilan de l’immersion gouvernementale à l’intérieur du pays au compte de son département. C’était à l’occasion d’une conférence de presse tenue ce vendredi 1er juillet 2022 à la maison commune des journalistes, située à la Minière dans la commune de Dixinn.

Prenant la parole, Alpha Bacar Barry n’a pas caché que son ministère semble être absent dans la Guinée profonde. Il a exposé plusieurs problèmes. « Ce que nous avons découvert pendant cette session d’immersion est inédit pour chacun d’entre nous. De mon côté, nous avons des fonctionnaires que nous avons affectés à l’intérieur du pays en oubliant de mettre à leur disposition, et les moyens financiers et le personnel qualifié. Le résultat est que nous avons des démembrements à l’intérieur du pays qui ne sont pas à 100% de leur capacité », a-t-il révélé.

En ce qui concerne les infrastructures, le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a ajouté qu’elles n’ont jamais été rénovées de Conakry jusqu’à N’Zérékoré au cours de la dernière décennie. Pire, un manque d’équipements, de personnel qualifié et de cours pratiques dans les CFP est à regretter. « L’enseignement technique, c’est 30% de théorie et 70% de pratique. Malheureusement, cela n’est pas le cas à l’intérieur du pays. On a trouvé des équipements qui sont tombés en pannes depuis 10 ans de cela et qui n’ont jamais été dépannés. Il y a des écoles qui n’ont pas d’énergie pour faire fonctionner les groupes électrogènes pour les groupes techniques », a expliqué le ministre Alpha Bacar Barry, mettant un accent particulier sur le Centre de formation professionnelle de N’Zérékoré en Guinée forestière, où il n’y a pas une seule machine qui fonctionne pour la filière menuiserie.

Pour finir, le ministre a indiqué qu’il compte remonter toutes les informations concernant son département afin qu’une solution soit trouvée au plus vite.

Junior Leno