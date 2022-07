CNT : les 81 conseillers nationaux et 13 assistants outillés sur le processus budgétaire

Les rideaux sont tombés ce samedi 02 juillet 2022, sur les travaux de l’atelier de renforcement des capacités des conseillers nationaux et des assistants de commissions sur la maîtrise du processus budgétaire, sous le thème « Comprendre le processus budgétaire afin de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques ».

La cérémonie s’est déroulée dans la salle du 28 septembre du Palais du peuple en présence non seulement du président du Conseil national de la transition, mais aussi du ministre du Budget entouré de ses cadres.

Cet atelier de formation de 4 jours comportait 6 modules développés par des experts du ministère du Budget.

Selon Hamidou Camara, président de la commission Plan Affaire financière, « l’objectif principal de cette formation était de permettre aux conseillers nationaux d’avoir une meilleure compréhension du budget de l’Etat en vue d’un examen efficient des projets de loi de finances et tous autres documents stratégiques relatifs au budget ».

Durant ces 4 jours de formation, les facilitateurs ont par ailleurs privilégié les opportunités d’échanges sur l’institution avec les conseillers nationaux et autres cadres de l’administration parlementaire autour des exposés théoriques illustrés par des exemples concrets tirés des expériences des apprenants.

Très satisfaits de la tenue de cet atelier, les bénéficiaires par la voix de Hamidou Camara ont remercié le ministre du Budget pour cette initiative et de son assistance technique et financière. Ensuite, ils ont émis le souhait que ce renforcement des capacités se perpétue, la mise à leur disposition de tous les documents juridiques traitant les modules présentés lors de l’atelier. « Cet atelier a suscité un grand intérêt chez les bénéficiaires. Ils ont apprécié les modules présentés et l’expertise des intervenants. Cet atelier a permis la compréhension des cadres légaux et réglementaires portant sur la loi organique, la compréhension des concepts techniques », a-t-il souligné.

Pour le ministre du Budget, Moussa Cissé, dont le département est initiateur dudit atelier, « on parle de renforcement des capacités certes, mais pour moi c’est plutôt une rencontre d’échanges. Cela dit que depuis le démarrage de ces échanges d’expériences, il en est ressorti des éléments nettement positifs (…) Je me réjoui de ces échanges d’expériences parce qu’ils vont aider la transition à être efficace ».

Selon Dr Dansa Kourouma, le président du CNT, lors de cet atelier, les cadres du ministère du Budget ont fait de brillant exposé sur le cadre et le processus d’élaboration de la loi de finances et du budget à travers diverses hypothèses sur les recettes, les dépenses et les paiements. « Les débats ont permis les conseillers nationaux de comprendre les outils de modernisation qui sont le cadre budgétaire et le cadre de dépense en moyen terme pour prévoir la situation financière du gouvernement, en précisant les conditions de maintien ou de contextualisation des politiques et tendances du moment, et en définissant d’autres situations », a-t-il indiqué.

Balla Yombouno