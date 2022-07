BEPC : Kankan fait plus de 36 % d’admis

En temps normal, ce n’est pas une proportion dont on a à se flatter. Mais les examens de cette année n’ayant rien de normal, la préfecture de Kankan peut bien être fière du taux de réussite des candidats qu’elle avait présentés au Brevet d’études du premier cycle (BEPC). En effet, plus du tiers des candidats ayant composé aussi bien à l’enseignement général qu’à celui du franco-arabe passent pour le lycée. C’est d’autant plus gratifiant que la proportion fait plus que le double de la moyenne nationale.

Elle avait fait parler d’elle lors des examens avec ces images de téléphones saisis sur les candidats. Mais à l’arrivée, on peut dire que Kankan tire plutôt son épingle du jeu. Alors qu’au niveau national, avec seulement 15,04 % d’admis, le taux d’échec est plus important que celui de l’entrée en 7ème, les candidats kankanais s’en sortent avec plus de 36 % d’admis. « On a présenté à l’enseignement général 5974 candidats et 2206 ont obtenu le brevet, soit un taux de 36, 92% de réussite. Au franco- arabe, on avait 844 candidats et 300 admis soit 35, 55% », détaille Souleymane Daffé, le Directeur préfectoral de l’éducation (DPE) de Kankan. Un directeur qui s’empresse d’ajouter, dans la foulée : « C’est un résultat satisfaisant ».

Il importe néanmoins de souligner que ce succès, la capitale de la savane le doit surtout aux écoles privées. D’ailleurs, c’est la grosse tendance qui émerge des résultats jusqu’ici rendus publics, à savoir que les écoles privées, plus propices au suivi de proximité et à un encadrement plus rigoureux des élèves, se démarquent au détriment des établissements publics.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com