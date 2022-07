Le FNDC dévoile de nouveaux détails sur l’arrestation brutale de trois de ses responsables

(Communiqué) — Une unité de la Brigade de Répression du Banditisme (BRB 2), composée d’une cinquantaine d’hommes avec des armes de guerre, s’est introduite dans l’après-midi, de ce mardi 5 juillet 2022, au siège du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) au moment où le mouvement citoyen tenait une conférence de presse sur le dernier sommet de la CEDEAO et sur l’acharnement judiciaire dont sont cibles les responsables du FNDC.

Pendant que les militants pro-démocratie commentaient le dernier sommet de la CEDEAO et l’acharnement judiciaire dont ils sont victimes, des agents de la BRB 2 ont fait irruption avec une extrême brutalité dans la salle de conférence sans mandat ni convocation pour extirper les camarades Oumar Sylla alias Foniké Menguè, coordinateur national du FNDC, Mamadou Billo BAH, responsable de la mobilisation et des antennes et Alpha Midiaou BAH alias DJANII Alpha, responsable de la citoyenneté active.

Il est à préciser qu’au moment de cette brutale arrestation, le commandant de la BRB a instruit à ses agents de tirer avec leurs armes à feu sur les activistes présents sur les lieux.

En dépit du caractère coopérant de nos camarades, Mamadou Billo BAH et Alpha Midiaou BAH alias DJANII Alpha ont été sévèrement bastonnés et, quant au Coordinateur national du FNDC, Oumar Sylla alias Foniké Menguè, il fut trimballé à même le sol par l’escadron du sale boulot avec des injures tout en crachant sur son visage.

Tout en regrettant l’agression barbare des journalistes, le FNDC prend à témoin l’opinion nationale et la communauté internationale sur les dérives du CNRD ainsi que du Gouvernement. Le FNDC exige la libération immédiate et sans condition des détenus politiques injustement arrêtés pendant l’exercice de leur droit de réunion et d’association.

Le FNDC tient pour responsable le CNRD et le Gouvernement de tout ce qui adviendra aux leaders du mouvement citoyen qui, au moment de leur arrestation, ont reçu des coups et blessures. Le FNDC invite le Peuple de Guinée à rester mobilisé et à l’écoute des consignes pour des actions imminentes.

Fait à Conakry, le 5 juillet 2022

Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons

La Coordination Nationale du FNDC