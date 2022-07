Le MoDeL s’indigne des « pratiques barbares » lors de l’arrestation des membres du FNDC

Le peuple de Guinée a été témoin ce mardi 05 juillet 2022 de l’arrestation violente de Oumar Sylla (Fonikè Menguè), Alpha Midiaou Bah (Djani Alpha) et Mamadou Billo Bah.

A l’instar de nos compatriotes épris de justice et de liberté, le MoDeL s’indigne de ces pratiques barbares contraires aux valeurs de la République, condamne avec la dernière énergie cette violence à l’encontre des leaders du FNDC, et regrette le recours à des pratiques autoritaires et dictatoriales d’une autre époque.

Le MoDeL apporte son soutien aux victimes de cette violence, à leurs familles et à tous les défenseurs de la démocratie. Dans le contexte actuel, ces actes ne sont pas de nature à apaiser la transition encore moins à faciliter le dialogue politique et social.

Le MoDeL exige le respect scrupuleux des droits et libertés des citoyens et invite les autorités à la libération sans délai et sans condition de Oumar Sylla (Fonikè Menguè), Alpha Midiaou Bah (Djani Alpha) et Mamadou Billo Bah.

Le MoDeL suggère par la même occasion aux familles des victimes de porter plaintes contre les agents de force de l’ordre dont certains sont d’ailleurs identifiables sur les vidéos ainsi que leurs commanditaires.

La Cellule de communication du MoDel