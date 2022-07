La route ‘’Le Prince’’ renoue avec l’accalmie

Après deux jours de paralysie suite aux manifestation spontanées consécutives à l’arrestation brutale des membres du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), le calme est de retour le long de la route ‘’Le Prince’’.

Tranchant totalement avec la tension qui prévalait sur place hier encore, la circulation y a repris ce jeudi. Conducteurs de taxis et autres citoyens vaquent tranquillement à leurs occupations, après deux jours de soubresauts dont les traces sont bien visibles sur la route. Toutefois, on sent une certaine prudence chez certains. Ainsi, quelques magasins et boutiques demeurent fermés notamment dans les environs immédiats de Bambéto et Cosa.

Une situation qui illustre la fragilité de la situation. D’ailleurs, pour davantage illustrer le caractère relatif de l’accalmie, des pick-ups de la police sont perceptibles au niveau des parties réputées « chaudes » de l’axe.

Selon un bilan fourni par le ministère de la Sécurité, il n’y a eu aucune perte en vie humaine mais des dégâts matériels sont à déplorer. 17 agents sont blessés et aucun chiffre n’a été fourni par le département côté manifestants.

N’Famoussa Siby