AÏD EL KEBIR : quand le bélier se négocie entre 2 millions et 5 millions GNF

Ce samedi 9 juillet, à l’instar de leurs coreligionnaires dans beaucoup de pays à travers le monde, les fidèles musulmans de Guinée célèbrent l’Aïd el-Kebir. Egalement connue sous le nom de « fête du sacrifice » ou encore appelée la Tabaski, elle consacre la fin du pèlerinage à la Mecque. A l’occasion, les fidèles qui en ont les moyens se doivent de perpétuer le sacrifice d’Abraham. Sauf que sur le marché du mouton ou du bétail, les prix sont hors de portée.

Chaque année, la même complainte revient. Ainsi, cette année, selon nos informations, le bélier se négocie entre 2 et 5 millions GNF. Dans un pays où le salaire du fonctionnaire tourne justement autour de 2 millions, de tels prix ont de quoi faire crier. « Nous avons des moutons guinéens ici et des moutons maliens. Quand les gens viennent, ils veulent souvent les moutons maliens, parce que c’est grand et c’est haut. Et eux, on les revend les uns à 3.000.000 GNF et d’autres mêmes jusqu’ à 5 millions, le mouton. Les moutons guinéens, on vend ça 2.000.000 GNF ou 2.200.000 GNF », a expliqué un vendeur.

Et quand on leur reproche la cherté, ils mettent en avant les frais de transport qui seraient élevés.

En outre, avec les manifestations qui ont éclaté ces derniers jours le long de l’axe de la route Le Prince, les vendeurs de bétail au niveau des rails des Yembeya, se plaignent de mévente. « Les gens venaient mais depuis que les enfants ont commencé à sortir, on ne voit pratiquement personne. Du coup, c’est seulement aujourd’hui que les gens viennent encore en nombre pour acheter. Vous-même vous voyez les moutons qui sont là, on est inquiet », ajoute notre interlocuteur.

