AIR GUINÉE : après la nouvelle convocation de Cellou, Mamadou Sylla clame encore l’innocence du leader de l’UFDG !

Dans la nouvelle convocation qui lui a été adressée par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), la semaine dernière, Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG, a été accusé de « détournement ou soustraction au préjudice de l’Etat guinéen, la somme de cinq millions de dollars américains, dans l’affaire Air Guinée ». Au cours d’un entretien téléphonique qu’il a accordé à nos confrères de Mosaïqueguinee.com, Elhadj Mamadou Sylla, ancien propriétaire de Futurlec, l’entreprise qui a acheté le dernier avion de la compagnie nationale, a apporté des précisions sur ces accusations.

Revenant sur cette convocation, l’homme d’affaires a indiqué que c’est lui-même qui avait payé les 5 millions de dollars qui sont aujourd’hui reprochés à l’ancien ministre des Transports, sous le régime de Lansana Conté. Mamadou Sylla se demande donc pourquoi dans cette nouvelle convocation, le leader de l’UFDG est accusé de détournement de ce montant. « C’est moi qui avait payé les 5 millions de dollars. Je me demande pourquoi on dit que Cellou a récupéré cinq millions de dollars ? On parle comme si c’était quinze millions de dollars. Ils ont posé la même question au ministre des Finances d’alors parce qu’il parait qu’il a aussi été convoqué. On dit aussi que Cellou Dalein a pris 5 millions de dollars. Je pense que moi aussi, ils vont me demander les mêmes 5 millions de dollars. Finalement, ça va devenir quinze millions de dollars », a fait remarqué le leader du parti UDG.

Aliou Nasta