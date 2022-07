ASSAINISSEMENT DE LA VILLE PAR LES MINISTRES : le coup de buzz qui ne passe pas ?

Share on LinkedIn

Ce jeudi 14 juillet 2022, les ministres du gouvernement dirigé par Mohamed Beavogui sont tous sur le terrain pour assainir la ville de Conakry. Cette décision est du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, au cours du Conseil des ministres qui n’a duré que quelques minutes.

Mais sur les clichés largement publiés sur les réseaux sociaux, on sent aussi la volonté de faire du buzz. Une situation qui n’est pas passée inaperçue chez certains internautes. Sur les réseaux sociaux certains utilisateurs se moquent de la démarche et s’interrogent même sur sa pérennité.

« Si vous avez des poubelles, c’est le moment de les sortir. Nos ministres passeront les prendre », rigole un internaute.

« On ne veut pas de selfie go, nettoyez seulement. Et puis, c’est toussss », enchaine une dame.

Un autre interpelle le colonel Mamadi Doumbouya : « Monsieur le président, ils ne font que se filmer et prendre des photos. Il n’y a pas de travail ».

Il y a ceux qui s’interrogent : « A quoi ça sert de faire sortir tous les ministres dans les rues pour nettoyer la ville ? Et le ministère de tutelle, faut-il le fermer alors ? ». Et de proposer : « Subventionner les PME et mettez un suivi, wallah ils s’en sortiront ! »

Balla Yombouno