Conakry Terminal, un port qui vise l’excellence mondiale !

Porté par le très flatteur classement de la 2ème édition de l’Indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI) publié par la Banque mondiale et S&P Market Intelligence, qui le hisse au rang des ports les plus performants du continent africain, Conakry Terminal veut encore aller plus loin. Filiale du groupe Bolloré Transports et Logistics, le terminal à conteneurs du port de Conakry ambitionne tout particulièrement de se retrouver au nombre des ports les plus performants du monde. C’est en tout cas l’objectif que son directeur général et l’ensemble de son personnel ont affiché ce jeudi 14 juillet 2022, à l’occasion d’une conférence de presse qu’ils ont animée sur les installations même du terminal. Ce volontarisme reposant en outre sur des équipements de qualité et un investissement sans cesse croissant, l’objectif est sans doute à portée de main.

C’est avec un sentiment de grande fierté que Emmanuel Masson, directeur général de Conakry Terminal a abordé ce résultat symbolique qu’il estime surtout impossible sans son équipe. Il remercie également les efforts consentis par la communauté portuaire avec laquelle il travaille, tout en espérant que ses travailleurs se mettent aussi vite au boulot afin de maintenir ce classement. Car de manière objective, Emmanuel Masson vise désormais la première place en Afrique. « Pourquoi pas même premier mondial. On est très content de voir nos efforts reconnus mais ce n’est pas pour autant qu’on va s’arrêter. On va continuer », a-t-il déclaré avec confiance.

Revenant tout de même sur la stratégie ayant amené ce résultat glorieux, le directeur général de Conakry Terminal évoque des innovations « à la fois simples et complexes » qui ont coûté à date « 50 millions d’euros » à la société portuaire, même s’il ajoute qu’il y a également « d’autres équipements modernes qui sont obtenus et qui seront très bientôt à Conakry ».

Selon lui, les efforts ont été surtout multipliés dans l’investissement, notamment « dans les moyens, les machines, matériel, etc. ». Il précise qu’il y a également un axe très important qui est celui des ressources humaines. « Le développement de nos équipes, celui de leurs compétences, de leurs capacités mais surtout de la confiance à travailler tous ensemble », a-t-il fait savoir

Un résultat acquis avec une sécurité renforcée

Avant l’arrivée de Bolloré, le taux de risque d’accident était très élevé dans ce terminal. C’est pour cette raison, indique Olivier Chedjou, que des précautions dont l’une est appelée « Terminal Sans Piéton », interdisant les piétons sur le terminal, ont été prises. « Nous nous sommes rendus compte qu’en le faisant, les risques d’écrasement avec les gros engins étaient très élevés », a confié le directeur qualité hygiène, sécurité et environnement, avant d’ajouter que depuis lors, « personne ne vient se plaindre pour un cas de vol » également.

Un service rapide et fiable !

Se rappelle-t-on il y a quelques années des difficultés que les opérateurs économiques rencontraient sur ce terminal avant l’arrivée de Bolloré transport et logistique.

Pour Camara Mamadouba, cette lenteur n’est plus d’actualité avec Conakry Terminal conteneurs. Celui qui est le responsable des opérations de Conakry Terminal assure que désormais, en moins de vingt quatre heures, le client peut être en possession de son conteneur ou de son engin. « Il y a maintenant un système de Bolloré qui nous permet de recevoir une liste de tous les conteneurs qui doivent être débarqués à partir de notre Terminal (…) C’est désormais très simple », s’est-il félicité.

Aliou Nasta