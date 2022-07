FORUM NATIONAL INTER-RELIGIEUX : Mgr Vincent Koulibaly fait une invite au gouvernement et aux forces vives de la nation

Le Forum national inter-religieux pour la paix et la cohésion sociale s’est ouvert ce jeudi 14 juillet 2022 au Palais du peuple, à Conakry, en présence du président du Conseil national de la transition (CNT) et de plusieurs chefs religieux venus de la Guinée et de la sous-région.

Une occasion pour l’archevêque la ville de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, de s’adresser à la fois au gouvernement et à l’ensemble des forces vives de la nation.

Dans sa communication, il a attiré l’attention de toutes les forces vives de la nation sur la nécessité de prôner la paix en cette période de transition. « Je voudrais surtout invité respectueusement le gouvernement et la classe politique à utiliser toutes les forces pour mettre fin aux crises récurrentes qui sont les véritables freins au développement », a-t-il lancé.

En saisissant aussi cette occasion, il a demandé au Conseil national de la transition et aux acteurs sociaux politiques le respect des droits humains (logement, à une alimentation adéquate, à l’eau potable et à l’assainissement, droit à l’électricité, à l’éducation, et droit au travail).

Selon lui, « ces droits légitimes, les populations doivent être légalisées afin de protéger et garantir l’unité nationale dans la paix et la cohésion sociale dans la perspective de prospérité partager, équitable et responsable ».

Pour atteindre ces objectifs, les mesures idoines doivent être prises pour améliorer la sécurité alimentaire en augmentant la production agricole grâce à une modernisation de l’agriculture et aussi la protection de l’environnement.

Des mesures idoines doivent être aussi prises pour encourager la jeunesse à pratiquer l’agriculture, pour lutter contre l’immigration clandestine qui mène à l’exode rurale des jeunes.

Par la même occasion, a-t-il dit, « je voudrais inviter le gouvernement et les forces vives à s’engager davantage pour la paix, la justice et l’équité sociale, la santé publique et la lutte contre le changement climatique. Je voudrais les inviter également à adopter des bonnes stratégies politiques qui favorisent le vivre ensemble en luttant contre inégalités, les ségrégations, les injustices, le favoritisme, la corruption et la mauvaise répartition des richesses du pays ».

Pour terminer, il a exprimé le souhait que ce forum de concertation devient une réelle contribution au renforcement des collectivités décentralisées qui permet d’interpeller le gouvernement et le CNT pour l’amélioration des politiques et des textes législatifs avec l’implication des leaders religieux et des chefs coutumiers pour une gouvernance inclusive, progressiste, juste et adéquate tant dans les collectivités décentralisées qu’au niveau national. « Nous avons en effet des signes d’espérance qui nous font croire que la paix la cohésion sociale et la réconciliation sont possibles en Guinée. Car nous sommes un peuple croyant, d’amour et de paix. J’exporte toutes les forces vives à privilégier le dialogue inclusif et la concertation pour le règlement de nos conflits et j’encourage la mise en place de mécanisme endogène pour la réconciliation et la consolidation de la paix et de la cohésion », a-t-il conclu.

Balla Yombouno