KALOUM : des banquiers dans la rue pour protester contre une décision de justice !

Le secteur bancaire guinéen tant vers une paralysie. La Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinance de Guinée (FESABAG), dirigée par Abadoulaye Sow, accompagnée de certains professionnels de banques sont descendus dans les rues du centre-ville de Kaloum, ce jeudi 14 juillet 2022, pour protester contre une décision de justice concernant Afriland First Bank et Ecobank.

De l’agence principale d’Ecobank, en passant Afriland First Bank, les contestataires ont le long du trajet exprimé leur solidarité à l’endroit desdites banques, menacées de fermeture selon le secrétaire général de la FESABAG, Abdoulaye Sow. « Si nous ne nous mobilisons pas, ils vont fermer toutes les banques one by one (…) Nous allons faire usage des dispositions légales, déposer un préavis et aller ensuite en grève », a-t-il annoncé.

Ibrahima Kindi Barry