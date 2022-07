DUBREKA : une ‘’mort suspecte’’ dans le quartier Samatran

Ce lundi 18 juillet 2022, un corps dont on ignore encore l’identité et les causes du décès a été découvert au quartier Samantran, juste à côté des rails. Sur les lieux, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dubréka parle de « mort suspecte ».

Yacouba Conté, le procureur de la République près le TPI de Dubréka explique avoir été alerté dans les bandes de 7 heures par le commissaire central de police de la ville. Se transportant sur les lieux, « j’ai trouvé ce corps étalé juste à côté des rails et dans l’eau de ruissellement. Pour l’instant, on a fait appel à un médecin légiste pour qu’il établisse un rapport préliminaire…. Après ces constats-là, le corps va être admis à Ignace Deen pour des fins d’autopsie ».

Sur les raisons qui ont conduit au décès, il se veut prudent pour l’heure. « On ne peut ni parler de meurtre, ni conclure non plus qu’il s’agirait d’une mort naturelle. L’enquête va être ouverte pour que les causes de sa mort soient connues », avance le magistrat. A ce stade-là, dit-il tout juste, « on ne peut parler que de mort suspecte ».

De son côté, préoccupé par la récurrence de ces découvertes macabres dans sa circonscription, El Hadj Alseny Bangoura, maire de la commune urbaine de Dubréka interpelle les autorités à tous les niveaux afin que des dispositions soient prises pour limiter celles-ci.

Balla Yombouno