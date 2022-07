FAIBLE TAUX DE RÉUSSITE AU BAC : le ministre Guillaume Hawing s’adresse aux différents acteurs…

Dans une déclaration lue sur la télévision nationale, dans le journal télévisé de ce lundi 18 juillet 2022, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume HAWING a dévoilé le taux d’admission au baccalauréat session 2022, qui est de 9%.

« Ces faibles taux de réussite aux examens nationaux session 2022 (17% au CEE ; 15% au BEPC et 9% au Baccalauréat) nous interpellent tous. Ils sont le reflet même de la déliquescence à outrance de l’école guinéenne. La responsabilité de cette déplorable situation est largement partagée entre tous les acteurs de la communauté éducative (Etat, enseignants et encadreurs, élèves et parents d’élèves, syndicats de l’éducation,…) ; nul ne doit donc jeter l’anathème sur l’autre. Remettons-nous tous en cause et faisons preuve d’union sacrée pour préparer nos futurs héritiers à mieux affronter les défis de l’avenir car, comme le disait Nelson Mandela : « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde (…) L’échec de nos enfants est donc notre propre échec en tant que parents, enseignants, encadreurs et gouvernants. Mon cabinet et moi, nous en sommes tous conscients parce que nous sommes aussi des parents d’élèves, des enseignants et, mieux encore, ceux qui ont la lourde responsabilité de mobiliser toutes les ressources et toutes les parties prenantes pour la requalification de l’éducation nationale (…) »

Balla Yombouno