AIR GUINEE : les avocats de l’UFDG démontent les accusations de la CRIEF

Même si Cellou Dalein Diallo, le leader de l’UFDG, n’est pas encore de retour au pays pour répondre des accusations brandies à son encontre par la CRIEF, dans le cadre de l’affaire relative à la cession, en 2002, de l’ex-compagnie nationale aérienne, Air Guinée, le débat, lui, se poursuit via les médias notamment. Ainsi, après la seconde convocation émise à l’encontre de l’ancien premier ministre et à la suite de la sortie récente des membres du parquet spécial, un des avocats de l’UFDG et Aliou Condé, ancien secrétaire général du ministère des Transports, étaient ce mardi devant la presse pour se prononcer sur un certain nombre d’aspects se rapportant audit dossier. Me Amadou Diallo et Aliou Condé ont à l’occasion rappelé le fait que la décision de cession de l’ex-compagnie avait été prise à l’issue d’un conseil des ministres. Au-delà, ils disent s’étonner de l’acharnement dont fait l’objet l’ancien PM. D’autant que, rappellent-ils, toutes les opérations dont il est question étaient du ressort du ministère de l’Economie et de ses services. En définitive, à leurs yeux, il n’y qu’une seule raison pouvant expliquer les poursuites contre Cellou Dalein Diallo: le désir de l’éliminer de la prochaine course électorale.

A l’appui de leurs propos, les conférenciers ont également mis à disposition des médias une copie du numéro du journal officiel de la République, contenant la Loi portant adoption et promulgation de la Loi sur la Réforme des entreprises publiques et le Désengagement de l’Etat. Loi sur la base de laquelle la cession de la Compagnie Air Guinée avait été effectuée.

Balla Yombouno