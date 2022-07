BAC 2022 : « Beaucoup pensaient que je partais derrière les garçons », confie une lauréate

Les résultats du baccalauréat ont été dévoilés hier soir. Jugés catastrophiques par les acteurs du système éducatif guinéen, ces résultats montrent un taux de réussite de seulement 9,37 %. Les candidats qui ont obtenu leur admission sont heureux. Et ceux à la tête du peloton le sont encore plus !

C’est le cas de Thérèse Bara Ouamouno, classée 2e en Sciences sociales.

Actuellement en séjour à Dabola, originaire du Lycée Soundiata Keita de Kissidougou, est revenue, lors d’un entretien accordé à un journaliste du Djely, sur le sentiment qui l’anime. Mais avant, elle a indiqué que lorsque le pourcentage a été annoncé, elle avait eu des doutes, malgré la confiance qu’elle dégageait jusque là, tant le taux d’échec était élevé. « Être deuxième de la République n’a pas été du tout facile avec les réformes et les principes de cette année », a-t-elle confié.

Parlant de ses préparatifs, Thérèse Bara Ouamouno a expliqué : « Tout d’abord, c’était le courage, la révision chaque jour et la reprise de certains cours, notamment les Mathématiques et surtout cette matière. Car je ne la comprenais pas facilement. Dès le début de l’année, je me suis adonné à elle car je m’en sortais pas mal dans les autres matières. Beaucoup me prenaient pour quelqu’un qui n’es pas sérieuse parceque je sortais de la maison parfois à 2 heures du matin. Quand je sortais de l’école, je partais chez mon ami qui comprenait mieux les mathématiques que moi. Et je prenais assez de temps avec ce pote. Au quartier, certains croyaient que ce n’était pas pour les études mais que j’allais à la recherche des garçons… Par la grâce de Dieu, ils ont la réponse maintenant », a-t-elle tenu à leur répondre fièrement.

Et la lauréate rêve désormais de devenir juriste.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com