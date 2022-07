Mohamed Kourouma réclame plus de 100 milliards GNF à Ecobank-Guinée

Mohamed Kourouma est commerçant et PDG de la société Hamana. Il réclame un montant de plus de 100 milliards de francs guinéens à Ecobank-Guinée, après avoir remporté le procès qui l’opposait à l’établissement bancaire.

Il a expliqué les circonstances de cette réclamation. « Après les rapports des deux experts, la Cour d’appel – se basant sur le résultat des travaux – a rendu son arrêt le 12 janvier 2021 et a condamné la société Ecobank-Guinée pour rembourser le trop perçu à Hamana, les sommes suivantes : 53 344 502 109 GNF et 8 371 960.69 USD », a indiqué Mohamed Kourouma.

Plus désormais, c’est en franc guinéen qu’il fait sa réclamation. « Moi, aujourd’hui, je suis en train de réclamer cent et quelques milliards de francs guinéens à Ecobank. Je ne parle plus de dollars. Ça, c’est mon argent qui a été versé à Ecobank. On nous dit que si cet argent est retiré de la banque, Ecobank va aller en faillite. Si elle va en faillite, ce n’est pas mon problème ! Moi, mon problème, c’est [comment récupérer] mon argent », a ajouté Mohamed Kourouma.

Dans le même dossier, l’homme d’affaires accuse Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESABAG, de l’avoir dénigré. « Il prend les gens, descend dans la rue pour crier que Hamana est malhonnête, le client est malhonnête. Donc, qu’ils ne travailleraient pas tant que le montant que j’ai versé à Ecobank n’est pas annulé. Ça ne marchera pas » comme ça.

A noter que dans ce dossier judiciaire, Ecobank-Guinée a été condamnée au paiement de 53 milliards 344 millions 502 mille 109 francs guinéens et 8 millions 371 milles 960 dollars en faveur de la société Hamana.

C’est cette condamnation, datant de plus d’un an, que la deuxième chambre civile, économiste et administrative de la Cour d’appel de Conakry a confirmée et a levé le blocus pour exiger à Ecobank de payer ce montant à Hamana.

Balla Yombouno