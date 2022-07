Paiement des neuf mois de salaire aux enseignants : passe d’armes entre le ministre Guillaume Hawing et les fondateurs des écoles privées

Lors de sa rencontre avec les fondateurs d’Écoles privées ce vendredi 22 juillet 2022 à l’Institut national de recherche et d’action pédagogique (INRAP), le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a plaidé la cause des enseignants du secteur privé. Guillaume Hawing a recommandé aux fondateurs des écoles privées le paiement aux enseignants l’intégralité des neuf mois de cours. Mais la recommandation se heurte déjà à des contestations.

Devant les fondateurs, le ministre en charge de l’éducation a soutenu que les enseignants des écoles privées doivent être en possession des neuf mois de salaire. « Refuser qu’un enseignant qui vient transmettre la connaissance, qui vient vous aider à faire développer votre entreprise, qui vient vous aider à faire développer votre affaire qu’il ne soit pas satisfait de son traitement, c’est un péché. Nous avons assez de plaintes que les fondateurs refusent de payer les neuf mois. Pourtant les parents paient neuf mois. Excusez-moi ça fait mal mais c’est ça la vérité. Faites les contrats avec les enseignants. Nous ne vous demandons pas de payer 11 mois ou 12 mois mais de grâce acceptons de payer ce que les autres font comme travail, acceptons de le faire », a déclaré Guillaume Hawing.

Une recommandation du ministre qui se heurte déjà à des contestations. C’est le cas notamment de Raymond Bamane, fondateur d’école privée. Selon lui, le ministre n’a pas tenu compte d’un certain nombre de préalables. « Je crois que ça n’a pas été une décision qui a fait l’unanimité au rang des fondateurs parce que beaucoup de fondateurs se sont plaints du fait que Monsieur le ministre n’a pas fondamentalement prêté attention à leurs problèmes, à leurs préoccupations. Il y a des écoles qui sont endettées et les fondateurs n’ont pas les mêmes moyens, les écoles n’ont pas les mêmes scolarités. Je crois qu’il y a tous ces problèmes que le ministre a ignorés », a-t-il estimé.

Poursuivant, le fondateur d’école a pointé du doigt la responsabilité du département dans cette situation. « Car, a-t-il assuré, le plus souvent on annonce l’ouverture des classes à la fin du mois d’octobre on dit aux écoles d’organiser les compositions avant le mois de juin, donc ce qui fait que les neufs mois dont on exige de payer ne sont jamais effectifs parce qu’ils ne sont pas enseignés totalement dans les écoles. Tout ça crée des problèmes ».

Il a aussi dénoncé le comportement de certains parents d’élèves qui ne s’acquittent pas des derniers mois de l’année scolaire. « Il ya beaucoup de parents très rusés qui refusent complètement de payer les derniers mois pensant que ce sont des mois qui ne sont pas achevés. Donc je crois que tout ça met en danger les écoles. Et si vous exigez le paiement des neuf mois sans tenir compte de tous ces préalables, je crois que là c’est mal faire », a indiqué Raymond Bamane.

S’agissant de la signature des contrats avec les enseignants dans les écoles privées, ce fondateur a estimé que le ministre n’est pas informé aussi sur les régimes de contrat qui existent entre les enseignants et les écoles. « Nous, nous sommes fondateurs d’écoles, c’est vrai mais tous les enseignants que nous recevons ne sont pas tous des permanents. Parmi eux, il y a des vacataires et parmi eux, il y a des contractuels », a-t-il conclu.

N’Famoussa Siby